В Крыму на сегодня объявили штормовое предупреждение

В Крыму на сегодня, 8 мая, объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.

«На протяжении суток на территории крымской автономии ожидаются местами сильные ливни, грозы, град», – говорят спасатели.

Кроме того, возможен сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 метров в секунду.