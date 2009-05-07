Украина не видит причин для изменения срока вывода ЧФ РФ
21:04, 07 мая 2009Крым
0 0
Комментарий МИДа долетел из Праги
Украина не намерена менять свою позицию относительно сроков вывода Черноморского флота России с территории Крыма, заявляет временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Владимир ХАНДОГИЙ.
Как передает кореспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Праге, отвечая на вопрос журналистов.
В.ХАНДОГИЙ отметил, что позиция по временному пребыванию российского флота закреплена Конституцией Украины, и «мы из нее исходим».
«Менять эту позицию мы не намерены», - подчеркнул он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter