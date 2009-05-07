Украина не видит причин для изменения срока вывода ЧФ РФ

Украина не намерена менять свою позицию относительно сроков вывода Черноморского флота России с территории Крыма, заявляет временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Владимир ХАНДОГИЙ.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Праге, отвечая на вопрос журналистов.

В.ХАНДОГИЙ отметил, что позиция по временному пребыванию российского флота закреплена Конституцией Украины, и «мы из нее исходим».

«Менять эту позицию мы не намерены», - подчеркнул он.