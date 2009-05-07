Симферопольские чиновники растратили учительский миллион

Возбуждено уголовное дело

Прокуратура Симферопольского района Крыма возбудила уголовное дело по факту нецелевого использования должностными лицами райотдела образования бюджетных средств в особо крупных размерах. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства автономии, сумма незаконно потраченных средств превышает 1 млн. грн. Эти деньги предназначались для выплаты заработной платы учителям Симферопольского района, говорится в сообщении. Дело возбуждено по ч.2 ст.210 Уголовного кодекса Украины. Организовано досудебное следствие.

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