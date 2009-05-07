Витренко не исключает участия в выборах в крымский парламент

Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия ВИТРЕНКО не исключает своего участия в выборах в Верховную Раду Крыма.

«Быть может. В жизни бывает по-всякому. Не исключаю», - ответила Н.ВИТРЕНКО сегодня в Симферополе на вопрос, будет ли она участвовать в выборах в Крыму.

На вопрос, собирается ли ПСПУ сотрудничать с Блоком Грача, Н.ВИТРЕНКО ответила, что пока этот вопрос не обсуждался с лидером коммунистов Крыма, народным депутатом Леонидом ГРАЧОМ. «Разговоров с ним не было. Если будут предложения с его стороны, будем рассматривать», - сказала лидер прогрессивных социалистов.

***Блок Грача создан крымскими организациями Компартии и Союза левых сил. Он открыт для других «левых».