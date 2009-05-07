Крым просят вывесить триколоры (фоторепортаж)

Акция «В каждом окне – российский флаг!», организаторы которой призывают крымчан в честь 64-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне вывесить триколоры из окон или с балконов своих домов, стартовала сегодня в Симферополе.

Как передает корреспондент УНИАН, на центральной площади города всем желающим раздавали российские флаги и георгиевские ленточки. Кроме того, организаторы мероприятия растянули на время проведения акции громадный флаг Российской Федерации (его размер – 35 квадратных метров).

Помимо Симферополя, триколоры будут раздавать в Евпатории, Керчи, Саках, Феодосии, Ялте и Севастополе. Флаги шьют активистки молодежной организации «Прорыв». Пока готовы 2 тысячи триколоров.

Лидер крымского отделения Международного молодежного фронта «Прорыв» Надежда ПОЛЯКОВА, отвечая на вопрос, почему распространяются российские флаги, если советские солдаты воевали под красными флагами, заявила, что Россия является «правопреемницей Великой Победы». «Всё-таки ключевую роль сыграла именно Россия. Встречая наших солдат-освободителей в Европе: будь-то украинец, белорус или казах – их называли русскими. Что помогло победить в войну? Русский дух, который передала Россия своим воинам», – сказала она.

Н.ПОЛЯКОВА также подчеркнула, что акция никоим образом не связана с Русской освободительной армией (РОА была сформирована из попавших в немецкий плен советских военных. Неофициально ее членов называли «власовцами». Они, как утверждают ряд историков, помимо белого флага с косым крестом, использовали триколоры ). «С армией Власова никак не связана. Сейчас, наверное, некоторым очень удобно связывать, чтобы опорочить нашу акцию, но это очень хилые попытки умалить заслуги наших дедов, значимость Великой Победы», – сказала Н.ПОЛЯКОВА.

В акции, помимо активистов крымского «Прорыва», приняли участие сторонники Прогрессивной социалистической партии Украины во главе с их лидером Наталией ВИТРЕНКО. «Кому сегодня кланяется все человечество за то, что мир удержался от порабощения нацистами и фашистами? Конечно, кланяются нашим предкам и кланяются России», – сказала она.

«Пусть флаги (РФ) будут в каждом окне, и пусть георгиевские ленточки будут на груди», – добавила Н.ВИТРЕНКО.

***Акция «В каждом окне – российский флаг!» проводится с 2007 года.