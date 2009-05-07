Врачи дали «добро» на участие Ющенко в президентской гонке

Состояние здоровья Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на сегодняшний день хорошее и он физически готов взять активное участие в приближающейся избирательной президентской кампании.

Об этом заявил личный врач Президента Украины Ростислав ВАЛИХНОВСКИЙ в интервью «Известиям в Украине» (№ 78 от 7 мая).

Отвечая на вопрос, готов ли физически его пациент к колоссальной психологической и физической нагрузке, что ожидается в ходе избирательной гонки, Р.ВАЛИХНОВСКИЙ сказал: «Если кратко - абсолютно готов».

«Вы знаете, я грущу из-за того, что врачи все меньше и меньше нужны Президенту и потому он с ними все реже встречается. И вместе с тем радуюсь: он настолько здоров, что мы ему уже не нужны», - добавил он.

Р.ВАЛИХНОВСКИЙ сообщил, что на сегодняшний день врачам удалось вывести из организма В.ЮЩЕНКО 95% диоксина, но та последняя доза, которая остается - 5%, тем не менее в сотни раз превышает допустимый в медицине уровень.

Личный врач главы государства также рассказал, что Президенту не делали никаких пластических операций, а для лечения использовались другие методы. В частности, по его словам, были использованы методики дерматохирургии и реконструктивной хирургии.

Р.ВАЛИХНОВСКИЙ также отметил, что факт отравления В.ЮЩЕНКО диоксином – бесспорный и доказан учеными с мировым именем в ходе нескольких научных конференций в Швейцарии, Японии и Великобритании. «Так называемые утверждения о том, что не было отравления диоксином, абсолютно заполитизированы, они не соответствуют истине. Это - неправда. Утверждаю это как лечащий врач», - подчеркнул он.