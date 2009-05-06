500 милиционеров будут охранять порядок 9 мая в Севастополе
19:00, 06 мая 2009Крым
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Город-герой ждет гостей
Более 500 сотрудников милиции будут задействованы в обеспечении общественного порядка в Севастополе 9 мая, в День Победы.
"Во время торжественных мероприятий в центре города – праздничного парада и шествия ветеранов – будут задействованы более 500 сотрудников милиции", – сообщила пресс-служба Управления Министерства внутренних дел Украины в Севастополе.
В город-герой на праздник приезжает много гостей из регионов Украины и из-за рубежа.
"Должные меры безопасности" правоохранители примут во время вечерних мероприятий и праздничного салюта.
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