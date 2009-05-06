500 милиционеров будут охранять порядок 9 мая в Севастополе

Более 500 сотрудников милиции будут задействованы в обеспечении общественного порядка в Севастополе 9 мая, в День Победы.

"Во время торжественных мероприятий в центре города – праздничного парада и шествия ветеранов – будут задействованы более 500 сотрудников милиции", – сообщила пресс-служба Управления Министерства внутренних дел Украины в Севастополе.

В город-герой на праздник приезжает много гостей из регионов Украины и из-за рубежа.

"Должные меры безопасности" правоохранители примут во время вечерних мероприятий и праздничного салюта.