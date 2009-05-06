Крымчане развернут самую большую в СНГ георгиевскую ленту

8 мая, накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне, на главной площади Симферополя планируется развернуть самую большую в СНГ георгиевскую ленту.

Об этом сегодня сообщил пресс-центр Верховной Рады Крыма.

«В присутствии представителей Книги рекордов Гиннеса будет развернута самая большая на постсоветском пространстве «Георгиевская лента» размером 50 метров на 3,5 метра», – сказано в информации.

Кроме того, на площади Ленина всем желающим будут раздавать «георгиевские ленточки» обычного размера. Планируется распространить 20 тысяч ленточек.

В акции примут участие представители молодежных общественных организаций и студенты крымских вузов.

Справка. Акция «Георгиевская лента» стартовала в 2005 году в России. Затем ее поддержали в других странах мира.

Все, кто помнит и чтит подвиг воинов, победивших фашизм, кто знает, какой ценой досталась Победа, – повязывают георгиевские ленточки.