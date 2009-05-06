Останки 98 советских воинов перезахоронили в Севастополе

Погибли при обороне и освобождении

В Севастополе сегодня на Мемориальном кладбище героев Великой Отечественной войны торжественно перезахоронили останки 98 советских воинов, погибших при обороне и освобождении города в 1941-1944 годах. Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии перезахоронения приняли участие представители городского совета, командования Военно-морских сил Украины, Черноморского флота России, Севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг», участники обороны Севастополя. Выступая на траурном митинге, председатель администрации Севастополя Сергей КУНИЦЫН поблагодарил членов отрядов «Долг» за «дело огромной государственной важности».

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