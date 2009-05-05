ГАИ проводит в Крыму операцию «Железнодорожный переезд»

Сотрудники Госавтоинспекции усилили контроль за водителями автотранспорта при проезде железнодорожных переездов в Крыму.

На полуострове стартовала операция «Железнодорожный переезд», сообщает пресс-служба ГАИ автономии. Она продлится до 30 мая.

«Цель мероприятия – определить состояние железнодорожных переездов, устранить недостатки, усилить контроль за водителями при проезде ж/д переездов», – говорится в сообщении.

***За 12 месяцев 2008 года сотрудники Госавтоинспекции Крыма составили 3308 административных протоколов на водителей за различные нарушения Правил дорожного движения при проезде железнодорожных переездов.

Гаишники выдали владельцам переездов 250 предписаний на устранение обнаруженных недостатков. За невыполнение предписаний в отношении должностных лиц составлено 195 административных протоколов.