Ленину сделали пластику носа и вернули на прежнее место

Коммунисты восстановили разбитый на прошлой неделе памятник Владимиру Ленину и сегодня установили его на прежнем месте – в поселке Мирное под Симферополем.

Напомним, в ночь на 24 апреля неизвестные сбросили памятник с постамента, пытались отпилить Ленину голову, разбили ему нос, нанесли различные надписи.

Как сообщили в пресс-службе Крымского республиканского комитета Компартии, восстанавливал скульптуру Ленина заслуженный художник Украины Виктор ГОРДЕЕВ. «Реставрационные работы шли практически круглосуточно», - говорят коммунисты.

Лидер коммунистов Крыма, народный депутат Украины Леонид ГРАЧ заявил сегодня на митинге, что памятники Ленину «государству нужно оберегать как историческое наследие великой державы (СССР)».

Л.ГРАЧ просит «создать особые условия по повсеместному сохранению памятников советской эпохи на территории Крыма и Украины».

Участники акции решили обратиться к депутатам поссовета с предложением присвоить имя Ленина расположенному возле памятника скверу.