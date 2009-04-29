Литвину не нравятся привязанные за уши президентские выборы
Спикер назвал неполитическую дату
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что выборы Президента Украины должны пройти 17 января 2010 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.
«Выборы должны состояться так, как это предусматривает Конституция, а Конституция предусматривает 17 января 2010 года. Но если будет другое решение Конституционного Суда, я подчинюсь», – сказал В.ЛИТВИН.
Глава Верховной Рады напомнил, что он не голосовал за принятие постановление парламента о назначении выборов главы государства на 25 октября 2009 года. «Я считаю, что это постановление политическое», – отметил В.ЛИТВИН. По его словам, дату 25 октября для проведения выборов «за уши привязали к предыдущей Конституции».
Как сообщал УНИАН, 1 апреля ВР назначила выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года. 8 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО направил в Конституционный Суд представление о признании неконституционным назначение парламентом выборов на 25 октября. КС начал рассмотрение дела о конституционности постановления ВР.