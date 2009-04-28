Пять организаций Крыма просят Россию не давать Украине кредит

Пять общественных организаций крымской автономии и Севастополя просят руководителей Российской Федерации – Президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА и премьера Владимира ПУТИНА – не предоставлять Украине кредит в размере 5 млрд. долларов.

Авторы открытого письма заявляют о нарушении в Украине «прав миллионов русских граждан». «При полном попустительстве международных правозащитных организаций на полуострове (в Крыму) развязан широкомасштабный этноцид русского народа. Особо свирепствует украинизация в бывшем городе русской славы Севастополь. Именно этот город избран усердными украинизаторами как главная лаборатория ассимиляции «непокорной» русской молодежи», – говорится в открытом письме.

Д.МЕДВЕДЕВА и В.ПУТИНА призывают рассмотреть возможность введения экономических санкций против Украины. «Льготные кредиты надо давать действительно дружественным странам, а не тем, которые созданы и функционируют на антироссийских и неонацистских принципах», – сказано в обращении.

Под текстом открытого письма подписались лидеры «Русской общины Севастополя», «Русского общества Крыма», севастопольской городской организации «За Единую Русь», крымских организаций «Крымские татары за союз с Россией» и «Вера».

10 марта министр финансов России Алексей КУДРИН сообщил, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО официально запросила у РФ кредит в 5 миллиардов долларов. В министерстве финансов Украины отметили, что кредит – в случае подписания соответствующего соглашения между Украиной и Россией – планируется направить на оплату за природный газ, который НАК «Нефтегаз Украины» покупает у «Газпрома».