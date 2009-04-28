ВМС празднуют поднятие украинских флагов на кораблях ЧФ

В среду на кораблях и в береговых частях украинских Военно-Морских Сил торжественным подъемом государственного флага страны и военно-морского флага отметят 91-ю годовщину поднятия украинских знамен на некоторых боевых кораблях Черноморского флота.

Как сообщили в пресс-центре командования ВМС, планируется, что в соединениях, береговых частях и на кораблях украинского флота состоятся торжественные митинги. В праздничных мероприятиях примут участие представители командования ВМС, органов исполнительной власти Севастополя, духовенства, ветеранских и общественных организаций.

В этот же день в учебных заведениях населенных пунктов, где расположены подразделения украинского флота, состоятся «уроки мужества», на которых военные моряки расскажут ученикам о событиях из прошлого государства.

На прошлой неделе к этой же годовщине в Севастопольском городском шахматном клубе состоялся открытый чемпионат гарнизона по скоростным шахматам, в котором приняли участие как военнослужащие, так и гражданские любители этой игры, отметили в пресс-центре.