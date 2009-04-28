Погода в Украине на среду

В среду в Украине сохранится сухая теплая погода.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, 29 апреля на территории страны небольшая облачность, без осадков; только днем в Крыму и Приазовье переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11°, в горах 0-5° тепла; днем 21-26°, в Крыму и Приазовье 15-20°, в Карпатах 10-15°.

В Киевской области завтра небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 21-26°. В столице температура ночью около 10° тепла, днем 24-26°.