В Крыму чиновники нанесли агрофирме 2,5 млн. грн. убытков

В Крыму разоблачены должностные лица сельскохозяйственного производственного кооператива и закрытого акционерного общества, которые нанесли агрофирме 2,5 миллионов гривен убытков.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, работники подделали решение общих сборов членов кооператива, в результате чего предпристие стало соучредителем закрытого акционерного общества, все имущество агрофирмы передано в уставный фонд ЗАО.

Прокуратура автономии возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.