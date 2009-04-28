Село в Крыму оставят без воды

Водоканал Симферополя на майские праздники отключит воду «Перовскому жилсервису». Причина – хронические неплатежи коммунального предприятия.

Так, стоимость потребленных услуг водоснабжения в 2008 году оплачена жилсервисом на 19,9%, в I квартале 2009 года – на 16,2%, за 27 дней апреля – на 5%. «На сегодняшний день задолженность «Перовского жилсервиса» перед горводоканалом составила 4,2 млн. грн.», – говорится в сообщении водоканала.

Перовский сельский совет, который является учредителем жилсервиса, не занимается соблюдением им финансовой дисциплины, это привело к открытию дела о банкротстве предприятия, отмечает водоканал.

Кроме того, не обеспечено предоставленной украинским правительством возможности получения 2 млн. грн. субвенции из госбюджета на погашение задолженности от разницы в тарифах.

Водоканал прекратит подачу воды «Перовскому жилсервису» с 30 апреля.