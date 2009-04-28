Партия регионов и Блок Тимошенко рассказали о планах на 1 мая

1 мая Крымская организация Блока Юлии Тимошенко организует в Симферополе, в парке имени Гагарина, детский праздник «БЮТ – детям!».

В программе праздника, который будет проходить с 11.00 до 16.00 часов, – выступление кукольного театра, клоунов, фокусников, вокальных и танцевальных коллективов. Кроме того, в парке будут работать мастера боди-арта, парикмахеры, шаржисты. Все желающие смогут принять участие в баскетбольных состязаниях с игроками клуба «Грифоны».

Под эгидой депутатов Симферопольского городского совета от Партии регионов с 12.00 до 14.00 часов в Детском парке пройдет акция под лозунгом «Счастливая семья – стабильное государство». Состоится концерт, детям вручат подарки.

Кроме того, 1 мая мероприятия в Симферополе, в сквере Кириченко, проведут коммунисты, в Центральном парке культуры и отдыха – активисты СДПУ(О), в сквере Тренева – сторонники «Единого центра».

Как сообщалось ранее, утром 1 мая в Симферополе пройдет первомайская демонстрация.