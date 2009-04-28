Литвин махнёт в Крым

В среду, 29 апреля, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН посетит с рабочей поездкой Автономную Республику Крым и Севастополь.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба парламента.

В рамках поездки украинский спикер, в частности, проведет пресс-конференции для СМИ: в 11.50 (Симферополь, ул. Пушкина, 8, Дом офицеров) и в 15.50 (Севастополь, ул. Шестая Бастионная, 46-А, гостиница «Крым»).

Напомним, 10-12 марта В.ЛИТВИН находился с визитом в Севастополе и крымской автономии.