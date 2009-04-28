Ющенко покажет Венгрию премьеру и спикеру Крыма

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл с двухдневным официальным визитом в Венгрию.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Будапеште состоятся украинско-венгерские переговоры под председательством президентов, после чего стороны подпишут ряд двусторонних документов. В этот же день В.ЮЩЕНКО будет иметь рабочий обед с представителями украинских и венгерских деловых кругов.

В соответствии с программой визита, следующими мероприятиями станут церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Неизвестному солдату на площади Героев.

В этот же день состоится официальный ужин от имени Президента Венгрии Ласло ШОЙОМА в честь Президента Украины.

29 апреля В.ЮЩЕНКО проведет встречи с председателем Государственного собрания Венгрии Каталин СИЛИ и премьер-министром Венгрии Гордоном БАЙНАИ. После этого глава Украинского государства примет участие в открытии памятного знака жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Финальным мероприятием визита в Венгрию станет встреча Президента Украины с представителями Государственного органа самоуправления украинцев Венгрии и украинской общины.

В рамках визита планируется подписание ряда двусторонних документов между Украиной и Венгрией, в частности, соглашения между Министерством аграрной политики Украины и Министерством сельского хозяйства и развития регионов Венгрии о сотрудничестве в области сельского хозяйства.

Также планируется подписание Плана консультаций между Министерством иностранных дел Украины и Министерством иностранных дел Венгерской Республики на 2009-2010 годы.

В состав украинской делегации во время визита вошли: министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК, и.о. первого заместителя министра иностранных дел Юрий КОСТЕНКО, заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК, председатель Службы внешней разведки Николай МАЛОМУЖ, председатель Государственного комитета Украины по делам национальностей и религий Александр САГАН, председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО и председатель Совета министров АРК Виктор ПЛАКИДА, председатель Закарпатской областной государственной администрации Олег ГАВАШИ.