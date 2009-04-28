В Крыму появился Комитет поддержки журналистов

В Крыму создана новая организация – Комитет поддержки журналистов.

Деятельность комитета направлена на повышение эффективности журналистской деятельности и статуса самого журналиста.

«Комитет поддержки журналистов ставит перед собой амбициозную задачу – помочь журналистам в эффективности их работы», – сообщил в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН руководитель новосозданной организации, редактор газеты «Алубика» Рагим ГУМБАТОВ.

Он отметил, что правоохранительные органы «не часто» реагирует на публикации журналистов о нарушениях закона со стороны должностных лиц. Задача комитата – отслеживать реакцию на такие публикации, направлять запросы в различные структуры для проверке обнародованных в журналистских материалах фактов. «Комитет будет проводить мониторинг, будет непосредственно обращаться в компетентные структуры для проведения проверок по фактам нарушения закона, на которые указали журналисты, будет стараться, чтобы правоохранительные органы дали ответ: есть или нет нарушения, если есть нарушения – привлечены ли нарушители к ответственности», – сказал Р.ГУМБАТОВ.