Жители Ялты призывают штрафовать голых курортниц

Жители Ялты призывают ввести штрафы за появление в городе полураздетых туристов.

Такое предложение они просят внести в проект Устава территориальной громады.

«Полуобнаженный вид заезжих дам не всегда радует местных жителей. Введение запретов и штрафов за неподобающую одежду или почти полное ее отсутствие в общественных местах поддержит немало ялтинцев», - считают жители курортного города.

Кроме того, немалому количеству людей не нравится ночная жизнь молодежи. Есть предложение ограничить появление детей до 14 лет на улицах города после 20.00, детей до 18 лет - после 22.00. «Родителей нарушителей следует штрафовать», - считают ялтинцы.

Помимо этого, жители Большой Ялты предлагают восстановить добровольные народные дружины для борьбы с хулиганами и любителями выпить на детских площадках и в подъездах.