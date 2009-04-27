В Севастополе профсоюзы будут руководить Первомаем

В Севастополе первомайские мероприятия будут возглавлять профсоюзы, а не политические партии, поскольку 1 мая будет отмечаться государственный праздник.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН.

По его словам, исполнительная власть города вместе с профсоюзами готовит «весь цикл мероприятий, посвященных Международному дню солидарности трудящихся, Дню труда», потому что «это государственный праздник, и профсоюзы - в центре этого праздника».

Под их эгидой формируются колонны. «Они будут проводить митинг на площади Нахимова, и профсоюзная колонна будет возглавлять демонстрацию трудящихся, всех тех, кто желает в этот день принять участие в шествии людей труда», - сказал он.

При этом В.КАЗАРИН подчеркнул: «Не политические партии будут руководить митингом на площади Нахимова, а именно наши профсоюзы, и мы, как администрация, оказываем необходимое организационное содействие».

По его словам, заявления представителей политических партий о том, что они проводят первомайские митинги, не отвечают действительности.