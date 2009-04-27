Мэр Керчи награжден орденом за развитие православия
17:25, 27 апреля 2009Крым
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Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь наградил мэра Керчи Олега ОСАДЧЕГО орденом святого равноапостольного князя Владимира II степени за заслуги перед Украинской православной церковью.
Об этом сообщила пресс-служба Керченского городского совета.
Ранее церковь наградила О.ОСАДЧЕГО орденом князя Владимира III степени.
Орденом награждаются церковные и общественные деятели за труд на благо православия. Отмечены этой наградой также храмы, монастыри и целые епархии.
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