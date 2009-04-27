Анонсы на 28 апреля

10.00. Заседание Общественной коллегии при председателе Совета министров Крыма на тему: «О ходе подготовки празднования в Автономной Республике Крым 65-летия Победы в Великой Отечественной войне».

Симферополь, зал заседаний Совета министров Крыма (на 1-м этаже).

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11.00. Национальный Форум профсоюзов обнародует «Черный список работодателей Украины». Пресс-конференция.

Симферополь, Информационный пресс-центр (ул. Севастопольская, 8, к.106).

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12.00. Пресс-конференция Рефата Чубарова и Заира Смедляева «Успешный старт выборов местных меджлисов. Результаты выборов 26 апреля 2009 года членов местных меджлисов Алуштинского и Джурчинского (Первомайского) регионов».

Симферополь, ул. Жидкова, 40.

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12.00. Выездное заседание правления Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков.

Симферополь, ул. Мамеди-Усеина, 14 (на базе «СимСитиТранс»).

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13.00. Пресс-конференция представителей Фонда исследований и поддержки коренных народов Крыма «Второй раунд общественных слушаний «Законопроект о восстановлении прав депортированных: состояние дел и перспективы» - изменения в стратегии - всю ответственность за массовые грубые нарушения прав человека и наступившие в связи с этим последствия будет нести украинского государство».

Симферополь, Информационный пресс-центр (ул. Севастопольская, 8, к.106).

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14.00. Заседание Постоянной комиссии по аграрным и земельным вопросам, экологии и рациональному природопользованию.

Симферополь, Верховная Рада Крыма, каб. № 609.

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16.00. Постоянный Представитель Президента Украины в Крыму Леонид Жунько проведет рабочее совещание с участием председателя Совета представителей крымскотатарского народа при Президенте Украины Мустафы Джемилева. Главная тема совещания – подготовка мероприятий к 65-ой годовщине депортации крымских татар.

Симферополь, переулок Совнаркомовский, 3а.