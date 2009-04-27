15 тысяч человек выйдут на демонстрацию в Симферополе

Порядка 15 тысяч человек планируют принять участие в первомайской демонстрации в Симферополе, об этом сообщил пресс-центр мэрии.

«В демонстрации планируется участие порядка 15 тысяч человек, с учетом горожан, желающих понаблюдать за демонстрацией, - 20-25 тысяч человек», - отмечалось сегодня на координационном совещании по вопросу проведения первомая в Симферополе.

В настоящее время заявки на участие в демонстрации подали 12 общественно-политических сил. Помимо партий и общественных организаций, в шествии примут участие руководители Крыма, Симферополя, творческие коллективы, спортсмены.

В связи с проведением демонстрации в центре Симферополя на несколько часов будет перекрыто движение автотранспорта.