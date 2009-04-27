17 мая в Украине будут чествовать память жертв политрепрессий

В Украине 17 мая будет отмечаться День памяти жертв политических репрессий.

Президент поручил Кабинету министров в двухнедельный срок утвердить план мероприятий ко Дню памяти жертв политрепрессий. Должно быть предусмотрено проведение скорбных мероприятий на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы»; митингов-реквиемов, возложение венков и цветов к памятным знакам, местам захоронений жертв политических репрессий в населенных пунктах Украины; тематических уроков, лекций, бесед, посвященных теме политических репрессий в Украине, в учебных заведениях, воинских частях, заведениях культуры; тематических выставок и экспозиций.

Религиозным организациям предложено провести 17 мая панихиды по жертвам политрепрессий.

Кроме того, в этот день на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций на территории Украины и на зданиях заграничных дипломатических учреждений Украины будут приспущены государственные флаги.

Глава государства поручил Совету министров Крыма, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям разработать региональные планы мероприятий ко Дню памяти жертв политрепрессий.

Министерство иностранных дел должно обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины мероприятий ко дню памяти.