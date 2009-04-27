Евпатория объявит бой расклейщикам объявлений по методу Винницы

Мэр Евпатории Андрей ДАНИЛЕНКО считает, что городу в борьбе с расклейщиками частных объявлений и афиш на столбах, зданиях и заборах неплохо было бы применить метод работников коммунального хозяйства Винницы.

Они организовали систему автоматического дозвона по телефонам, указанным в объявлениях, и наказывают нарушителей административными штрафами, сообщает евпаторийский портал "Каламит".

Городской председатель также считает, что предприниматели к началу курортного сезона могли бы получше оформить витрины магазинов. Неплохо бы поучиться у побратимов Евпатории - немецкого города Людвигсбург. Там умеют украшать витрины изысканно, со вкусом, не тратя на эти цели больших средств.