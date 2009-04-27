Тарханкут очистят от мусора

В начале мая на мысе Тарханкут в Западном Крыму пройдет экологическая акция. Все желающие могут принять участие в уборке наземного и подводного мусора.

«Мыс Тарханкут – жемчужина Западного Крыма, мекка ныряльщиков и аквалангистов, уникальная природная экосистема. Подземные гроты и пещеры, белоснежные скалы, яркие цветочные палитры тарханкутских лугов, и, конечно же, море не оставляют равнодушными. Летом на побережье мыса собираются толпы отдыхающих, после которых остаются горы мусора на суше и под водой, причём подводный мусор практически никем не убирается», – отмечают организаторы акции «Тарханкут без мусора» – «Команда ЭКС».

Они приглашают к сотрудничеству волонтерские организации, дайвинг-клубы, туристские клубы, представителей СМИ и всех, кому небезразлична судьба Тарханкута.

Подробнее об акции – здесь