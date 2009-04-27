Рейтинг крупнейших банков Украины

Стабильных в Украине осталось только 8 банков.

Об этом говорится в рейтинге крупнейших украинских банков, который представила "Економічна правда"

Во время его составления оценивались 27 крупнейших украинских банков путем опроса авторитетных инвестиционных компаний.

По итогам рейтинга, банки можно условно разделить на несколько групп по таким уровням: идеальный, хороший, стабильный, средний, плохой, безнадежный.

Стоит отметить, что в первые две группы не попал ни один из украинских банков. В группу "стабильных" банков вошло 8 банков.

В первую пятерку рейтинга входят банки: "Райффайзен банк Аваль", "Укрсиббанк", "Укрсоцбанк", "Укрэксимбанк", "ВТБ Банк".

Несмотря на существенные проблемы в определенных банках, в самую низкую категорию также не попал ни один из 27 крупнейших украинских банков. Плохим состояние дел признано в 5 следующих банках: "Надра банк", банк "Финансы и кредит", "Укрпромбанк", "Укргазбанк" и "Родовидбанк".

Еще 13 учреждений попали в группу банков со средним уровнем, то есть таких, которые имеют определенные проблемы и трудности, но существует возможность для их дальнейшего развития и выхода из кризиса.