В Крыму мотоцикл врезался в рейсовый автобус, один погибший

Один человек погиб и один травмирован в результате столкновения мотоцикла с рейсовым автобусом сегодня ночью в Крыму.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, дорожная авария произошла в Ленинском районе автономии на трассе Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь.

Водитель мотоцикла, выполняя обгон, не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом «Икарус».

В результате аварии погиб водитель мотоцикла. Пассажир этого транспортного средства с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

По данным спасателей, в автобусе, который выполнял рейс Краснодар – Севастополь, находились 50 пассажиров. Никто из них не пострадал.