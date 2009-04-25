Сомалийские пираты освободили судно с крымчанином на борту

Сомалийские пираты в субботу освободили судно Saldanha, среди 22 членов экипажа которого есть один гражданин Украины - житель Крыма.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, моряки чувствуют себя нормально, Saldanha следует по запланированному маршруту.

Пираты отпустили судно после уплаты $1,9 млн. выкупа, сообщает Рейтер. "Мои друзья отпустили греческое судно после уплаты выкупа в размере 1,9 миллиона долларов", - цитирует агентство слова одного из пиратов в городе Босасо на южном побережье Аденского залива.

Как сообщал УНИАН, судно Saldanha было захвачено пиратами в Аденском заливе 22 февраля. В состав экипажа - 19 граждан Филиппин, двое румын и один гражданин Украины.