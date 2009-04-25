Памятник-паровоз в Севастополе хотели сдать на металлолом

В Севастополе предупрежден вывоз на металлолом конструкций памятника-паровоза легендарного бронепоезда ”Железняков”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН на заседании организационного комитета по подготовке празднования 65-й годовщины освобождения Севастополя от немецких захватчиков и Дня Победы.

„Как оказалось, рычаги на колесах бронепоезда были приготовлены к снятию. Все было подпилено, и они уже лежали только на своих основаниях, приготовленные к тому, чтобы ночью, наверное, подошла машина - а там по 200-250 килограммов каждый рычаг - погрузить и вывезти”, - сказал он.

Как сообщил УНИАН заместитель начальника Симферопольского пассажирского вагонного депо Приднепровской железной дороги, лидер Крымской республиканской организации "Громадский рух "За майбутнє" Андрей КАРАКУЛЬКИН, попытка вывезти на металлолом конструкций паровоза была выявлена во время ремонтно-восстановительных работ, проводимых по инициативе руководства организации. Он предположил, что злоумышленники ускорили реализацию своих планов, как только увидели подготовительные работы к ремонту, который начался 8 апреля.

По его словам, на ремонтно-восстановительные работы, включавшие в себя, кроме сварки, также очистку, покраску, благоустройство прилегающей территории и так далее, было потрачено 60 тыс. грн. Спонсорами ремонта выступили члены организации "За Майбутнє".

Справка УНИАН. Паровоз ЭЛ-2500 с надписью ”Смерть фашизму!” (изготовлен в 1922 году в Луганске) стоит в районе Севастопольского железнодорожного и автобусного вокзалов с 24 октября 1967 года. В дни второй героической обороны Севастополя паровоз водил в бой легендарный бронепоезд ”Железняков” (бронепоезд был построен в сентябре-октябре 1941года на Севастопольском морском заводе). В настоящее время памятник находится на балансе Национального музея героической обороны и освобождения Севастополя.