Курортный сезон в Ялте стартует 1 мая

1 мая Ялта откроет курортный сезон 2009 года.

Город на открытие сезона ожидает актрису Анастасию ЗАВОРОТНЮК, певца Филиппа КИРКОРОВА, танцора Григория ЧАПКИСА.

1 мая состоится пресс-конференция мэра Ялты Сергея БРАЙКО с участием А.ЗАВОРОТНЮК. В этот же день в городе организуют гала-концерт «Ялта – берег дружбы» с участием ведущих коллективов крымского полуострова и праздничный фейерверк.

2 мая концертный сезон в Ялте откроет Анастасия ПРИХОДЬКО, которая в этом году представит Россию на «Евровидении».

3 мая в театре имени Чехова состоится первый Таврический бал с участием известных политиков, артистов, спортсменов. Его будет вести Г.ЧАПКИС. В рамках бала пройдет благотворительный аукцион, собранные средства передадут талантливой молодежи. В этот же день в Ялте пройдет концерт Ф.КИРКОРОВА.