В Севастополе открыли хоспис

В Севастополе состоялось официальное открытие отделения паллиативной медицинской помощи - хосписа.

В хосписе будет оказываться медико-социальная поддержка людям, которые болеют онкологическими заболеваниями на поздних стадиях.

Двухэтажное здание хосписа рассчитано на 20 функциональных стационарных койко-мест, они размещены в одно- и двухместных палатах, предусмотрено также отделение для амбулаторного приема.

Начальник управления охраны здоровья Севастопольской городской государственной администрации Виктор ПОЛОГОВ подчеркнул, что значение подобного учреждения для города трудно переоценить. «Никогда не соглашусь с формулировкой «медицина бессильна». Даже когда медики не могут вернуть человеку здоровье, спасти жизнь, они могут облегчить человеческие страдания, помочь последние дни и часы жизни провести достойно. Милосердие также входит в обязанности врача, как и умение лечить. И теперь севастопольские врачи могут на должном уровне исполнять и эту свою обязанность. По всемирному медицинскому стандарту, предусмотрено наличие 0,8 коек паллиативного отделения на 10 тысяч населения, так что Севастополь на сегодня этому стандарту соответствует», - сказал он.

Заместитель председателя горгосадминистрации Ирина ЦОКУР отметила, что лечение в хосписе начали проводить уже с февраля, до официального открытия учреждения. «Но, пока не было окончено сооружение лифта, больные с тяжелыми формами заболевания не могли воспользоваться услугами хосписа. На сегодня все работы завершены, и отделение может работать на полную мощность», - сказала она.