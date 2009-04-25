Евпатория открывает после реконструкции Красную горку
11:13, 25 апреля 2009Крым
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Вечной огонь просит у Севастополя
8 мая, в канун Дня Победы, в Евпатории состоится торжественное открытие первой очереди мемориала Красная горка после реконструкции.
На этом месте находится могила расстрелянных фашистами мирных жителей и участников десанта 1942 года.
На обновленном мемориале вновь загорится Вечный огонь как дань памяти благодарных потомков всем тем, кто отдал свои жизни за Победу.
Евпатория обратилась к городу-герою Севастополю с просьбой передать ей Вечный огонь для зажжения на Красной горке, сообщает евпаторийский портал Каламит
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