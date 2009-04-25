Летом в Ялте проведут ледовое шоу
11:04, 25 апреля 2009Крым
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Звёзды на открытой площадке
Этим летом в Ялте планируется провести ледовое шоу с участием известных фигуристов и актеров.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии Ялты.
«Ледовое шоу звезд «Ялта Ice» пройдет во время туристического сезона 2009 года – в период с июня по август – на центральной набережной. Там построят арену с катком, трибунами, инфраструктурой.
«Шоу уникально, ведь оно будет проходить на настоящем льду на открытой площадке летом», – отметили в мэрии.
Участниками «Ялта Ice» станут фигуристы с мировыми именами и звезды кино, театра и шоу-бизнеса.
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