Летом в Ялте проведут ледовое шоу

Этим летом в Ялте планируется провести ледовое шоу с участием известных фигуристов и актеров.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Ялты.

«Ледовое шоу звезд «Ялта Ice» пройдет во время туристического сезона 2009 года – в период с июня по август – на центральной набережной. Там построят арену с катком, трибунами, инфраструктурой.

«Шоу уникально, ведь оно будет проходить на настоящем льду на открытой площадке летом», – отметили в мэрии.

Участниками «Ялта Ice» станут фигуристы с мировыми именами и звезды кино, театра и шоу-бизнеса.