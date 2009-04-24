На учениях «Си Бриз-2009» в Крыму не будет иностранных военных

План украинско-американских учений "Си Бриз-2009" не предусматривает пребывание иностранных военных подразделений на территории Крыма, утверждают в Министерстве обороны Украины.

"На военных полигонах в Крыму в рамках учений "Си Бриз-2009" будут действовать только подразделения Вооруженных сил Украины", - заявил первый заместитель командующего ВМС Украины вице-адмирал Виктор МАКСИМОВ, сообщает пресс-служба Минобороны.

В.МАКСИМОВ подчеркнул: заявления о том, что летом в Крыму будут высаживаться подразделения США и других стран НАТО, а в районе озера Донузлав строятся казармы для размещения американских военных, вводят общественность в заблуждение.

Он также отметил, что этапы учений проводятся исключительно в пределах военных полигонов на специально оборудованных местах.

Напомним, депутаты Верховной Рады Крыма обратились к нардепам с просьбой о запрете проведения учений "Си Бриз-2009" на территории автономии. В обращении отмечается, что проведение маневров в разгар курортного сезона отразится на заполняемости крымских здравниц и нанесет автономии экономический ущерб.