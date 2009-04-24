Жириновский предложил легализовать русский мат

Вице-спикер Государственной Думы России Владимир Жириновский считает необходимой легализацию нецензурной лексики.

Об этом он заявил в пятницу в эфире радиостанции "Русская служба новостей"

"Это народный язык, он выработался в условиях крепостной России, это форма протеста, наш нормальный язык, надо его легализовать", - заявил Жириновский. По его мнению, способов отучить людей от мата не существует.

"Это языковая революция, через язык они пытаются выразить свой протест", - отметил вице-спикер.

"Русский язык самый богатый в мире, - считает Жириновский. - В перспективе он будет главным языком и в интернете, и в мире", сообщает NEWSru.com