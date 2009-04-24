Жириновский предложил легализовать русский мат
17:16, 24 апреля 2009Крым
0
Это язык революции...
Вице-спикер Государственной Думы России Владимир Жириновский считает необходимой легализацию нецензурной лексики.
Об этом он заявил в пятницу в эфире радиостанции "Русская служба новостей"
"Это народный язык, он выработался в условиях крепостной России, это форма протеста, наш нормальный язык, надо его легализовать", - заявил Жириновский. По его мнению, способов отучить людей от мата не существует.
"Это языковая революция, через язык они пытаются выразить свой протест", - отметил вице-спикер.
"Русский язык самый богатый в мире, - считает Жириновский. - В перспективе он будет главным языком и в интернете, и в мире", сообщает NEWSru.com
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter