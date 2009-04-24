Министр труда Украины планирует поездку в Крым

Министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА планирует на 27 апреля рабочую поездку в Крым.

Она собирается посетить Евпаторию и Симферополь.

В Евпатории Л.ДЕНИСОВА ознакомится с ходом демонтажа разрушенного в результате взрыва дома и с конкурсными проектами памятного знака на месте трагедии. Кроме того, она проведет совещание по вопросу обеспечения техническими и другими средствами реабилитации отдельных категорий граждан, которые проживают в городе.

В Симферополе министр ознакомится с работой Крымского республиканского центра занятости и проведет совещание.