Министр труда Украины планирует поездку в Крым
15:56, 24 апреля 2009Крым
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Посетит Евпаторию и Симферополь
Министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА планирует на 27 апреля рабочую поездку в Крым.
Она собирается посетить Евпаторию и Симферополь.
В Евпатории Л.ДЕНИСОВА ознакомится с ходом демонтажа разрушенного в результате взрыва дома и с конкурсными проектами памятного знака на месте трагедии. Кроме того, она проведет совещание по вопросу обеспечения техническими и другими средствами реабилитации отдельных категорий граждан, которые проживают в городе.
В Симферополе министр ознакомится с работой Крымского республиканского центра занятости и проведет совещание.
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