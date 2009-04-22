Ющенко наградил митрополита Лазаря орденом Ярослава Мудрого
17:14, 22 апреля 2009Крым
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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил митрополита Симферопольского и Крымского ЛАЗАРЯ (в миру - Ростислава Швеца) орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Об этом говорится в обнародованном сегодня указе главы государства.
Управляющий Симферопольской и Крымской епархией Украинской православной церкви Московского патриархата награжден "за многолетнюю плодотворную духовно просветительскую деятельность, весомый личный взнос в сохранение и укрепление межконфессионального мира, утверждения идеалов духовности и милосердия".
Напомним, сегодня митрополиту Симферопольскому и Крымскому ЛАЗАРЮ исполнилось 70 лет.
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