Ющенко наградил митрополита Лазаря орденом Ярослава Мудрого

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил митрополита Симферопольского и Крымского ЛАЗАРЯ (в миру - Ростислава Швеца) орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Об этом говорится в обнародованном сегодня указе главы государства.

Управляющий Симферопольской и Крымской епархией Украинской православной церкви Московского патриархата награжден "за многолетнюю плодотворную духовно просветительскую деятельность, весомый личный взнос в сохранение и укрепление межконфессионального мира, утверждения идеалов духовности и милосердия".

Напомним, сегодня митрополиту Симферопольскому и Крымскому ЛАЗАРЮ исполнилось 70 лет.