Крымский спикер подсчитал доходы: на коммуналку хватает

Общий доход председателя крымского парламента Анатолия ГРИЦЕНКО за 2008 год составил 241 тысячу гривен, доходы его супруги – порядка 46 тысяч гривен.

«(Это) позволяет в полной мере оплачивать коммунальные услуги: за свет, электроэнергию, тепло и так далее», – сказал руководитель парламента автономии сегодня в Симферополе.

Крымский спикер уверяет, что в 2008-ом не покупал ни машин, ни квартир. «Ничего дополнительно к тому, что было задекларировано в прошлом году (в 2007-ом), не приобрёл», – сказал он.

По словам А.ГРИЦЕНКО, декларацию он сдал в срок – до 15 апреля.

Руководитель парламента автономии отметил, что заполнял её 15 дней, дабы ничего не пропустить. «То запятую не там поставил, то копейку не учёл, то материальную помощь не дописал. Собрал уже всё, что есть: и депутатские, и материальную помощь, и на оздоровление, и отпускные», – сообщил глава Верховной Рады Крыма.

А.ГРИЦЕНКО заявил, что он не обязан передавать журналистам копию декларации. «В соответствии с законом, эта информация является конфиденциальной. Конечно, то, что я собрал и заработал, обнародую, но это не значит, что я копию декларации могу сдать в средства массовой информации», – подчеркнул глава ВР автономии.

Крымский спикер призвал СМИ не спекулировать на тему его автомобиля Mercedes. «Мерседес» – законченная тема Шевченковским судом еще 8 октября прошлого года. Суд не нашел ни одного правонарушения, связанного с приобретением машины, и дело по этому производству закрыл», – сказал А.ГРИЦЕНКО.

*** По словам спикера автономии, за 2007 год он задекларировал 240 тысяч 200 гривен доходов. Доходы членов семьи А.ГРИЦЕНКО составили 18 тысяч 105 гривен. Согласно декларации, главе ВР Крыма принадлежит земельный участок площадью 0,255 га, жилой дом площадью 182,7 квадратных метров, квартира – 46,8 кв.м., членам семьи – две квартиры, площадь которых составляет 53,1 кв.м. и 67,9 кв.м. А.ГРИЦЕНКО владеет автомобилями Mercedes и САЗ-3503, его жена – автомобили Toyota Camry и Toyota Prado.