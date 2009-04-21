Имущество Ялтинского порта незаконно отошло МакДональдзу

Данные прокуратуры

Крымская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением должностными служащими Ялтинского морского торгового порта. Проверяя законность размещения McDonalds на набережной Ялты, прокуроры установили, что государственное имущество, принадлежащее порту, отошло собственникам общепита в нарушение законодательства. "McDonalds обошелся государству в 1,4 миллиона гривен", - отметили в пресс-службе надзорного ведомства Крыма.

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