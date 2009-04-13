В ялтинском зоопарке кто-то отравил уже 10 животных

10 животных погибли в ялтинском зоопарке «Сказка», по предварительным данным, отравившись сильнодействующим ядом.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил директор зоопарка Олег ЗУБКОВ.

Гибель животных началась с 26 марта, сегодня умер гималайский медведь. «Зоопарк потерял существенную часть своей экспозиции. Смерти пока не прекращаются, сегодня утром погиб самец гималайского медведя», - сказал О.ЗУБКОВ.

Среди погибших питомцев: один из символов зоопарка - шимпанзе по кличке Чарлик, пекинес, волк, рыси, пумы, гималайские медведи. Все звери были здоровыми, большинство - молодыми.

«Клиника наступления смерти у всех животных одинаковая. Лаборатории Крыма, Харькова и Киева работают над определением того, какой же все-таки яд использовался для отравления», - сказал О.ЗУБКОВ.

По предварительным данным, звери отравлены ядом гемолитического характера.

Директор «Сказки» назначил вознаграждение в 100 тыс. грн. тому, кто поможет поймать отравителей.

О.ЗУБКОВ не исключает, что животные стали жертвами его «войны» с незаконными автомобильными парковщиками. Он напомнил, что «мошенническая группировка, которая долгие годы властвовала на площади перед зоопарком под прикрытием прокурора Ялты ПРОЦИКА» (УНИАН: уже экс-прокурора Ялты, в отношении которого Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по ч.2. ст. 368 Уголовного кодекса – получение взятки в крупном размере), неоднократно обещала, что «если не будет парковки для них, значит, не будет зоопарка». «До убийства директора зоопарка, который за год до того, как вся Украина узнала, что прокурор Ялты - взяточник и коррупционер, говорил о других его незаконных действиях, пока не дошло... Я справился с этой проблемой (группой незаконных парковщиков), но зоопарк платит за это большую цену», - сказал директор зверинца.

*** «Сказка» создана в 1995 году. Это первый частный зоопарк в СНГ. В настоящее время в зверинце содержится более 700 животных и птиц. Многие из них - редких видов.

Ростислав ПРОЦИК уволен с 27 марта. Уголовное дело в отношении него возбуждено 30 марта.