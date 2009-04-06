Школьники Севастополя рассуждают об идеях академика Лихачёва

В Севастополе до 30 апреля проходит городской конкурс творческих работ-сочинений старшеклассников «Идеи Д.С. Лихачёва и современность».

Цель конкурса - выявление и поддержка творческой молодежи города, повышение интереса молодежи к жизни, общественной деятельности и творчеству академика Дмитрия Лихачёва, к культуре, истории и литературе.

Победители будут награждены бесплатной поездкой в Санкт-Петербург.

Конкурс проводится Севастопольским филиалом негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов» под эгидой городской государственной администрации Севастополя и управления образования и науки СГГА.

Контактные телефоны для желающих принять участие: 8 (0692) 47-09-31, 46-96-80, 46-96-82.