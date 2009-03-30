Филе рыбы – из подполья Бахчисарая
Налоговая накрыла цех
Сотрудники налоговой милиции пресекли в Бахчисарае деятельность подпольного цеха по изготовлению рыбной продукции.
Как сообщает пресс-группа Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму, копчение рыбы различных видов и изготовление пресервов осуществлял житель Бахчисарая, не имея необходимого пакета разрешительных документов.
Копченая рыба и филе рыбы в пластиковых коробках реализовывались не только в в Бахчисарае, но и других городах Крыма.
Налоговики изъяли более 3-х тонн готовой к реализации продукции, около 10 тонн свежемороженой рыбы, станок для вакуумной упаковки, морозильные камеры на сумму порядка 200 тысяч гривен.
Материалы будут переданы в суд для принятия решения.