Праздник к юбилею Гоголя
10:04, 29 марта 2009Крым
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1 апреля - с 12.30 до 18.00 - в Симферополе на перекрестке улицы Пушкина и улицы Горького будет проходить торжественное открытие праздничных мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя.
В программе примут участие ведущие артисты крымских театров, солисты и творче-ские коллективы автономии.
Мероприятия проводятся под патронатом Верховной Рады Крыма и Совета министров автономии.
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