Праздник к юбилею Гоголя

1 апреля - с 12.30 до 18.00 - в Симферополе на перекрестке улицы Пушкина и улицы Горького будет проходить торжественное открытие праздничных мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя.

В программе примут участие ведущие артисты крымских театров, солисты и творче-ские коллективы автономии.

Мероприятия проводятся под патронатом Верховной Рады Крыма и Совета министров автономии.