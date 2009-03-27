Севастополь хочет увидеть план Тимошенко

Правительство Украины должно незамедлительно принять реальный антикризисный план, направленный на смягчение последствий кризиса и выхода из него с наименьшими потерями для экономики страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в обращении депутатов Севастопольского городского совета к Президенту и премьер-министру, принятом сегодня на внеочередной сессии.

В обращении депутатов говорится, что «высшее руководство страны не способно использовать имеющиеся возможности, для того, чтобы спасти национальную экономику и, прежде всего, экспортные, бюджетообразующие отрасли, к которым относятся металлургия, машиностроение и агропромышленный комплекс».

Депутаты убеждены, что «нынешняя высшая исполнительная власть Украины несет полную ответственность за глубину кризиса и до последнего момента Президент Украины и премьер-министр Украины отрицали его угрозу, вместо того, чтобы прислушаться к оппозиционным силам и принять меры для смягчения кризиса».

Депутаты Севастопольского горсовета намерены требовать от Верховной Рады инициирования отставки Президента и правительства, а также проведения досрочных парламентских и президентских выборов, если они не предпримут никаких реальных шагов по выводу страны из кризиса,

Горсовет также потребовал от Президента отправить в отставку главу администрации Сергея КУНИЦЫНА, которому две трети депутатов почти 9 месяцев назад выразили недоверие.

Перед принятием обращения председатель Севастопольского горсовета Валерий САРАТОВ заявил, что одновременные выборы Президента и Верховной Рады осенью этого года положат начало выходу из кризиса, потому что при нынешнем раскладе политических сил, когда отсутствуют совместные усилия всех ветвей власти, «выбраться стране из тупика будет невозможно».