Ющенко за совершенствование господдержки Артека

В Верховной Раде сегодня зарегистрирован президентский законопроект “О внесении изменений в статью 2 Закона Украины “О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров “Артек” и “Молодая гвардия”.

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Целью законопроекта является совершенствование государственной поддержки детских центров “Артек” и “Молодая гвардия”, создание более благоприятных условий для личного и творческого развития детей, которые находятся в этих центрах на оздоровлении и отдыхе.

В частности, проектом закона предлагается установить запрет на передачу в аренду имущества, закрепленного за детскими центрами “Артек” и “Молодая гвардия” на праве хозяйственного ведания, кроме имущества, которое передается в аренду для размещения аптечных киосков, инженерно-технических сооружений связи, банкоматов.

Кроме того, законопроектом предполагается отнести к землям, которые находятся в государственной собственности и не подлежат отчуждению, земельные участки площадью 216,6423 гектара (в том числе 5,8249 гектара пляжной зоны, 2,8 гектара территории бывшего пансионата “Аю-Даг” с пляжной зоной), предоставленные в постоянное пользование детскому центру “Артек”, и площадью 33,9 гектара (в том числе 0,95 гектара пляжной зоны), предоставленные в постоянное пользование детскому центру “Молодая гвардия”.

В то же время законопроектом предусматривается запретить устанавливать сервитут относительно имущества, закрепленного за детскими центрами “Артек” и “Молодая гвардия” на праве хозяйственного ведания, а также относительно земельных участков, предоставленных этим детским центрам в постоянное пользование.