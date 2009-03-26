Янукович: Украина не должна дружить против кого-то

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что договоренности между Украиной и Европейским Союзом о модернизации украинской газотранспортной системы не будут реализованы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Конференция, которая была в Брюсселе, она неэффективная, потому что в этой конференции не приняли участие поставщики газа, а именно: Россия», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По мнению лидера Партии регионов, если Украина приняла решение с Европейским Союзом без участия России, то «это решение, кроме негатива, ничего не принесет».

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Украина не должна дружить против кого-то, а должна быть «надежным мостом между такими супердержавами как Россия и Европейский Союз». «Тогда наши интересы всегда будут учтены», - подчеркнул лидер Партии регионов.

Как сообщалось, 23 марта на конференции в Брюсселе Украина подписала с Евросоюзом совместную декларацию о модернизации газотранспортной системы.

В ответ российская делегация покинула инвестиционную конференцию, заявив, что Россию, по сути, исключили из обсуждения этого важного вопроса.

Сегодня в Японии премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверила, что Россия примет участие в модернизации и реконструкции украинской газотранспортной системы.

Вместе с тем, сегодня официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО заявил, что подписанная 23 марта в Брюсселе декларация о модернизации украинской газотранспортной системы является недружественным шагом по отношению к России со стороны Украины и ЕС.